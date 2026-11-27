Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Muğlaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre Muğla Sıtkı Koçman Tesisleri'nde teknik direktör Ivaylo Petev yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
İki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışması yaptı.
Antrenmanın ardından hazırlıklarını noktalayan kırmızı-lacivertli ekip, Muğlaspor karşılaşmasına odaklandı.
Mardin 1969 Spor ile Muğlaspor, yarın saat 19.00'da Muğla Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.