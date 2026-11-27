Burada açıklamada bulunan takım kaptanı Orkun Kökçü, "Yoğun duygular yaşadım, penaltı kaçırdım. Sorumluluk duygusu nedeniyle biraz kendime fazla yüklendim ama gol attığım için mutluyum. Takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. 'Orada maçı kazanabilecek miyiz?' korkusu vardı. Takım olarak kazandık. Bizi yoran şeyler yaşadık takım ve aile olduğumuzu gösterdik. Böyle devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Taraftarların yanında olduklarını aktaran Orkun, şunları kaydetti:

"Polis öyle bir güç kullanıyorsa taraftar kendini korumak için öyle bir şey yapmıştır. Biz taraftarımızın arkasındayız. Soruşturmayı yapsınlar, sonuçlarına da katlanırız. Hiçbir sıkıntı yok. Ülkemiz çok güzel bir destek verdi, bize iyi hissettirdi. Tüm Türkiye arkamızdaydı, herkesin desteğini hissettik. Herkese teşekkür etmek istiyorum, bizim için milli bir meseleydi."

TIKLA İZLE | Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'den UEFA açıklaması!

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör