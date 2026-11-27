LaLiga ekiplerinden Real Madrid, 27 yaşındaki Faslı sağ kanat oyuncusu Brahim Diaz ile olan sözleşmesini 30 Haziran 2031'e kadar uzatma konusunda anlaştı.

İspanyol kulübünün açıklamasında, "Oyuncumuzun sözleşmesini uzatma konusunda anlaştık ve 30 Haziran 2031 tarihine kadar kulübümüzde." bilgisi verildi.

Diaz, 2019 yılında 19 yaşındayken Real Madrid'e katılırken 6 sezonda 173 maça çıktı ve 22 gol kaydetti.

Fas Milli Futbol Takımı'nda forma giyen oyuncu, bugüne kadar 36 maçta 15 gol kaydetti ve 2025 Afrika Uluslar Kupası'nın gol kralı oldu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör