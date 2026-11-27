Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Rizespor, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, açıklamalarda bulundu.

Ligin güçlü ekiplerinden birine karşı çok zorlu ve hikayesi bol bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını belirten Uçar, "Son haftalarda Kocaeli maçıyla beraber bir momentum yakalamıştık 3 hafta öncesinde. Son 3 haftada aldığımız 7 puanı devam ettirmek istiyorduk, o momentumu devam ettirmek istediğimiz bir maçtı maçtan önce. Ama rakibimiz Kasımpaşa'yla ilgili maç flaşta da söylediğim gibi bence ligin en iyi takımlarından birisi. 23 puan toplamış, 5. sırada, fiziksel parametrelerde ligin en iyi takımlarından biri. Galatasaray'la beraber tek mağlubiyeti olan bir takımdı. Şu ana kadar da 12 gol yiyen bir takımdı buraya gelmeden önce. Maçın çok zor geçeceğini net bir hafta boyunca oyuncularımızla da çalıştık, bunu da maç öncesinde de ifade etmiştim ve öyle de geçti. Çok zor geçti, çok hikayesi olan bir maç bence. Eğer kazanamasaydık belki emeğimize yazık olacak bir maçtı" diye konuştu.



Karşılaşmanın ilk yarısındaki oyun planlarına ve yedikleri gole değinen Uçar, "Genel olarak baktığımızda iyi başladığımız bir oyun. Taylan'la bir net pozisyon kaçırıyoruz. Orada bir tane Kasımpaşa'ya bir pozisyon veriyoruz samimi olmak gerekirse. Sonrasında sağ tarafı özellikle iyi kullandığımız o bölüm, ilk 22-25 dakikalık bölüm, Diren'in çektiği şut sonucunda Laçi'yle öne geçtiğimiz bir oyun. Sonrasında Ali'yle bir tane yüzde yüz kaçırıyoruz. Kasımpaşa özellikle geçişlerde ve savunma arkası koşularda ligin en iyi takımlarından biriydi. Bir hafta boyunca belki kanatlar üzerine, koşular üzerine çalışmıştık ama maalesef çalıştığın yerden de yiyebiliyorsun. Ne kadar videolarda da olsa sahada da olsa bununla ilgili önlem almaya çalışsak da maalesef bir nevi çalıştığımız yerden yediğimiz bir gol. Sonrasında gerek Ali Sowe'la gerek Laçi'yle bulduğumuz pozisyonlar var, onların da bir iki şutu var. Devreye 1-1 girdiğimiz oyun" ifadelerini kullandı.



İkinci yarının başında arka arkaya yapılan hatalar sonucu geriye düştüklerini aktaran deneyimli teknik adam, "İkinci yarı yani ufak tefek dokunuşlar yaparak daha baskılı oynamaya çalıştığımız bölüm ama baskıdan çıktıklarında birkaç hatayı arka arkaya yaptığımızda biraz da şanssız bir şekilde 47'de 2-1 geriye düştüğümüz bir oyun. Kasımpaşa gibi takımlara karşı yaşayabileceğin en kötü senaryolardan birisi özellikle deplasmanda bizle beraber 13 puanla en çok puan almış, biz Göztepe'den sonra Kasımpaşa'ya karşı geriye düşmek bence çok zor bir durumdu. Ama ondan sonraki bölümde belki 5 dakika sonra bir korner organizasyonunda Ali'nin topu direkten döndü. Biraz daha yüklenmeye çalıştık ama iyi de savunma yapan bir takım, çok da net üretemedik" şeklinde konuştu.



Yaptıkları taktiksel ve oyuncu değişikliklerinin galibiyeti getirdiğini vurgulayan Recep Uçar, "70'ten sonraki hikayeye gelirsek orası tamamen farklı. Artık oyunu riske etmemiz gerekiyordu. 4-4-2'ye döndüğümüz bir oyun. 81'de korner organizasyonuyla Emrecan'la bulduğumuz, Borelli'nin indirdiği top... Sonrasında da samimi olmak gerekirse tabii burada çok tecrübemiz var. Öncelikli olarak bir puanı cebimize koymaya çalıştığımız bir oyun. Ali'yi çıkarıp Musa'yı aldığımız, çok yorulan Laçi'nin yerine Dal hamlesi, ondan öncesinde de dediğim gibi Gennaro'yu oyuna atmıştık, Aris'in bir sakatlığı vardı onunla Umut değişikliği yapmıştık. Onun öncesinde de bir Diren - Emrecan yapmıştık. Açıkçası öncelikle bir puanı cebimize koymaya çalıştığımız bir oyun ama 90+1'de yakaladığımız bu sefer belki onların en büyük silahlarından biri biz geçişte Olawoyin'in harika getirdiği, Gennaro'nun da başından sonuna harika oynadığı, çabuk teslim olmadığı, öncelikli olarak beklediği, önce arkaya sonra öne giderek harika bir santrfor golü attığı golle inanılmaz mutlu olduğumuz bir oyun. Bugün itibarıyla çok mutluyuz. Oyuna giren, girmeyen, inanılmaz sinerji yapan, vazgeçmeyen, geriye düşsek de vazgeçmeyen, Erzurum sonrası ikinci defa evimizde kazanmamıza vesile olan bütün oyuncularımı canıgönülden kutluyorum" açıklamasında bulundu.



Taraftar desteğine ve önlerindeki zorlu fikstüre dikkat çeken Uçar, sözlerini şöyle tamamladı:



"Harika bir taraftar vardı onu da net söyleyeyim. Yani özellikle oyunun son bölümlerinde bizi çok ittiler. 2-2'yi geçtikten sonra onları da canıgönülden tebrik ediyorum. Bugün itibarıyla evlerine mutlu gönderebildik. Baktığımız itibarıyla son 4 haftada alınan 10 puan bizi inanılmaz mutlu etti. Bugün itibarıyla zor maçlar geride kaldı. Bundan sonra daha zorları başlıyor aralık ayında. Öncelikli olarak kupada Bursa'ya gidiyoruz, sonrasında Galatasaray, içeride Başakşehir, sonrasında da ligin son maçı Beşiktaş deplasmanına gideceğiz. Ama biz gelişmekte olan bir takımız. Sezon başından beri hep dikkat edin söylemlerime. Bugün de aslında oyunda birçok istatistikte genel olarak bizim daha üstün olduğumuz bir oyun ama kaybedebileceğimiz de bir oyun çok samimi konuşmak gerekirse. Karşımızda çok tehlikeli bir takım vardı, birçok fiziksel anlamda dediğim gibi ligin en iyi takımlarından biri ama neticesinde kazandığımız için inanın çok mutluyum. Ekibimi, oyuncularımı tebrik ediyorum. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Bugün destek veren taraftarımız harikaydı, inşallah biz onları mutlu etmeye devam edeceğiz."

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