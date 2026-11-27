Anayasa Mahkemesi, futbol karşılaşmalarında uygulanan seyirden yasaklama tedbirine ilişkin iki düzenlemeyi iptal etti.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre mahkeme, soruşturma aşamasında otomatik olarak devreye giren tedbirin etkili bir yargısal denetime tabi olmamasını ve taraftarlara getirilen bildirim yükümlülüğünü hak ihlali kapsamında değerlendirdi. Seyirden yasaklama ve maç günü kolluk birimine başvurma zorunluluğuna ilişkin düzenlemelerin "Kamusal yarar''
ile "Kişilerin menfaatleri''
arasında makul dengeyi sağlamadığına ve Anayasa'ya aykırı olduğuna karar verildi. 6222 sayılı Kanun'un 18. maddesinin 3 ve 8. fıkralarının iptaline hükmedildi. Karar, 9 ay sonra yürürlüğe girecek.
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Mete Efendioğlu - Editör