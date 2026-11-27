Derbi için geri sayım başlarken G.Saray'da gözler de Victor Osimhen
'de… Nijeryalı yıldız, dizinden geçirdiği operasyonun ardından antrenmanlara başlarken, takımla yapacağı çalışmaların şiddetine göre de Okan Buruk
ve Osimhen son kararı verecek. Sağlık heyeti, oyuncunun tedavi sürecini sürdürürken oynayabilecek duruma kadar getirdi.
Amed-Samsun ve A.Villa maçlarını kaçıran Osimhen, derbide sahaya çıkmak için kendini hazırlıyor. Takım arkadaşlarına derbide sahada olacağına yönelik mesajlar veren oyuncu, takımla çalışmaların sonucuna göre ağrı eşiğine bakacak. Sağlık heyeti oyuncuyu an be an takip etti. Dün takım dinlenirken Osimhen salon ve düz koşu çalışmaları gerçekleştirdi. Bugün yapılacak antrenmanın bir bölümünde takımla sahaya çıkması planlanan yıldız futbolcu için de karar aşamasına geçilecek. Son karar Osimhen'in kendisine bırakılacak.
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Mete Efendioğlu - Editör