Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.



Amedspor'a galibiyeti getiren golleri; 46 ve 50. dakikalarda Gift Orban kaydetti. Gaziantep FK'nin tek sayısı ise 90+3. dakikada Serdar Dursun'dab geldi.

Volkan Demirel yönetimindeki ikinci maçını da kaybeden Gaziantep FK 8 puanda kaldı. Amedspor, 26 puana yükseldi.



Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK, Konyaspor deplasmanına gidecek. Amedspor ise Alanyaspor'u konuk edecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör