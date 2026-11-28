Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, 30 Kasım Pazartesi günü saat 21.00'da Galatasaray'ı konuk edecek. Ligde oynadığı 12 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan siyah-beyazlılar, rakibiyle arasındaki 6 puanlık farkı 3'e indirmek için galibiyete odaklandı.

Kartal'ın bu mücadelede Dolmabahçe'deki avantajı ise dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı ekip, 11 Nisan 2016'da Bursaspor maçıyla rakiplerini konuk etmeye başladığı yeni stadında Galatasaray'la ligde 10 defa karşılaştı. Beşiktaş, bu müsabakalarda 7 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. Kartal, attığı 16 gole karşılık filelerinde ise 7 gol gördü.



BERABERLİKTEN SONRA 6'DA 6 YAPTI

Yenilenen stadında ilk kez 2016-2017 sezonunda 24 Eylül 2016 tarihinde mücadele ettiği Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, daha sonra çıktığı 6 derbiyi de kazandı.

2017-2018'deki derbide rakibine 3-0 üstünlük kuran Kartal, daha sonra iki sezon üst üste Tüpraş Stadyumu'ndaki derbilerden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda ise evinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

Sonraki iki sezonda Galatasaray derbilerde ilk golü atıp öne geçse de Beşiktaş, 2021-2022'de 2-1 ve 2022-2023'te de 3-1 kazanmasını bildi.



İLK YENİLGİSİNİ 2023-2024 SEZONUNDA YAŞADI

Beşiktaş, yeni stadından Galatasaray'a karşı ilk yenilgisini 2023-2024 sezonunda yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakayı Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle kazanmış ve uzun bir aradan sonra Dolmabahçe'den 3 puanla ayrılmayı başardı.



SON DERBİYİ KAYBETTİ

2024-2025 sezonunda Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı Galatasaray'ı Rafa Silva ve Gedson Fernandes'in golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başaran siyah-beyazlı takım, geçtiğimiz sezonki son derbiden ise yenilgiyle ayrıldı.

Victor Osimhen'in 39. dakikada attığı gole engel olamayan Beşiktaş, 2016 yılının nisan ayında açılan yeni stadında sarı-kırmızılılara karşı ikinci yenilgisini almış oldu.



Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör