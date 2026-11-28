Ev sahibi Beşiktaş'ta 10 oyuncu, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun şans vermesi halinde ilk kez siyah-beyazlı formayla Galatasaray'a rakip olacak.

Galatasaray'da ise 5 futbolcu, ilk kez Beşiktaş'a karşı forma giyecek.

BEŞİKTAŞ'TA 10 FUTBOLCU DERBİDE "SİFTAH" PEŞİNDE

Siyah-beyazlılarda 10 oyuncu, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun forma vermesi halinde ilk kez Galatasaray derbisinin heyecanını yaşayacak.

Beşiktaş'ta yaz transfer döneminde kadroya katılan Alexander Nübel, Leandro Trossard, Kassoum Ouattara, Ernest Poku, İlhan Fakılı, Fabio Miretti, Doğan Alemdar, Dusan Vlahovic, Salih Özcan ve Ümit Akdağ görev almaları durumunda siyah-beyazlı takımla ilk kez sarı-kırmızılılara rakip olacak.

GALATASARAY'DA 5 OYUNCUNUN BEŞİKTAŞ'A KARŞI İLK DERBİ HEYECANI

Sarı-kırmızılı takımda 5 futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez Beşiktaş derbisinde oynayacak.

Yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı ekibin transfer ettiği Rafael Leao, Aleksey Batrakov, Deniz Gül, Lesley Ugochukwu ve El Chadaille Bitshiabu şans bulursa ilk kez Galatasaray formasıyla siyah-beyazlı takıma karşı mücadele edecek.

BEŞİKTAŞ'TA EN ÇOK FORMA GİYENLER RASHİCA VE RIDVAN

Bu sezon kadrosunda büyük ölçüde değişikliğe giden Beşiktaş'ta, Galatasaray'a karşı en çok forma giyen isim bir dönem sarı-kırmızılı formayı da terleten Milot Rashica ile altyapıdan yetişen Rıdvan Yılmaz oldu.

İki futbolcu da Galatasaray'a karşı 4 derbide forma giydi.

Derbilerde 4 kez Galatasaray'a rakip olan Rashica sarı-kırmızılılar karşısında 1'er galibiyet ve beraberlik alırken, 2 maçta da sahadan mağlup ayrıldı.

Rıdvan Yılmaz ise 1 kez galibiyet sevinci yaşarken 3 kez yenilgi aldı.

Beşiktaş'ta ayrıca Semih Kılıçsoy ve Emirhan Topçu 3'er kez Galatasaray'a karşı forma giyerken Mustafa Erhan Hekimoğlu da 2 kez sarı-kırmızılı takımla karşı karşıya geldi.

GALATASARAY'DA DERBİNİN EN TECRÜBELİSİ BARIŞ ALPER YILMAZ

Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, Beşiktaş derbisinin atmosferini en fazla yaşayan isim olarak göze çarpıyor.

9 kez ligde siyah-beyazlılarla rakip olan Barış Alper Yılmaz, Beşiktaş derbilerinde toplam 5 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Ayrıca sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira 8, Abdülkerim Bardakcı 7, Davinson Sanchez 6, Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Mario Lemina 5'er, Gabriel Sara ile Victor Osimhen de 4'er kez Beşiktaş'a rakip oldu.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör