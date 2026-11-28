İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester United ile Brentford karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi konuk ekip 4-0 kazandı ve Şubat 1937'den bu yana (89 yıl sonra) ilk galibiyetini aldı.

Brentford'a galibiyeti getiren golleri; 19 ve 32.dakikada Callum Wilson, 82.dakikada Kristoffer Ajer ve 90+2. dakikada Kevin Schade kaydetti.

Mauricio Pochettino yönetimindeki ilk iç saha maçını kaybeden Manchester United, Liverpool yenilgisinin ardından ligde üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

Manchester ekibi 8 puanda kalırken, Brentford 20 puana yükseldi.



Premier Lig'de gelecek hafta Manchester United, Newcastle United'a konuk olacak. Brentford ise Arsenal'i konuk edecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör