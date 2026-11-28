Fenerbahçe'de Erzurumspor FK maçı hazırlıkları tamamlandı.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman salonda core çalışmalarıyla başladı.

Ardından sahada koşu, ısınma ve çabukluk çalışmaları yapan futbolcular idmanı, üç grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdü. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.

AKE VE OOSTERWOLDE ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Fenerbahçe'de bir süredir sakatlıkları bulunan Nathan Ake ve Jayden Oosterwolde, çalışmalara başladı. İki futbolcu da bugün gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör