Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe yarın saat 19.00'da evinde Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler ligde oynadığı 12 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20 puan topladı ve 6. sırada yer alıyor. Mavi-beyazlılar ise bu süreçte 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucu 14 puanla 13. sırada bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Kocaeli deplasmanında puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, Erzurum ekibi karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Ligde üst üste dış sahada oynayan Kanarya, milli maçlar için verilen arayla birlikte 4 hafta sonra Kadıköy'de maça çıkacak.



LİGDE 5. RANDEVU

Erzurumspor temsilcisi Trendyol 1. Lig'de mücadele ettiği son 2 sezonda Kadıköy'de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı. Kupada oynanan 2 maçı da Fenerbahçe kazanarak tur atladı. Süper Lig'de son olarak 2020-2021 sezonunda kozlarını paylaşan taraflar ligde 4 kez karşılaştı ve Fenerbahçe bu maçlarda 3 galibiyet elde etti. 1 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Ligdeki maçlarda sarı-lacivertliler 9 gol kaydederken, mavi-beyazlılar 3 kez gol sevinci yaşadı.



EMRE BELÖZOĞLU, İKİNCİ DÖNEMİNDE KADIKÖY'DE İLK MAÇI

Fenerbahçe'de 5,5 yıl sonra ikinci dönemine başlayan Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Kadıköy'deki ilk maçına Erzurum ekibi karşısında çıkacak. Sarı-lacivertliler 46 yaşındaki teknik adam yönetiminde 3 maç oynarken tamamı deplasmanda yapıldı. Ligde Çorum FK ve Kocaelispor ile Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar'a rakip olan Kanarya, bu süreçte 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.



İÇ SAHA KARNESİ

Fenerbahçe, bu sezon ligde iç sahada 5 maç oynadı. Konyaspor, Eyüpspor ve Alanyaspor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, Beşiktaş ve Göztepe'ye ise kaybetti. Bu müsabakalarda rakip fileleri 17 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde 6 gol gördü.



BATUHAN KOLAK DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Erzurumspor FK arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Kolak'ın yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Esat Sancaktar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör