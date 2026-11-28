Galatasaray'da geçirdiği 14 yılın ardından Estudiantes'e giden Fernando Muslera, Palmeiras'a 1-0 mağlup olunan Libertadores Kupası finalinin ardından emeklilik kararını resmen açıkladı.

Maç sonu gözyaşlarına hakim olamayan Muslera, yaptığı açıklamada, "Kariyerimin sonu... Zaten konuşuluyordu ama ben doğrulamamıştım. Bugün sondu. Yönetimle konuşmuştum. Az önce tüm takım arkadaşlarıma tek tek teşekkür ettim. Herkese çok ama çok teşekkür ederim." dedi.

UNUTULMAZ G.SARAY KARİYERİ

Fernando Muslera, 2011'de imza attığı Galatasaray'dan 2025'te ayrılmıştı. 40 yaşındaki kaleci, Galatasaray'da 551 kez şans bulmuş ve 191'inde kalesini gole kapatmıştı.

19 KUPA KAZANDI

Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde 14 yılda 19 kupa kazanma başarısı gösterdi. Uruguaylı file bekçisi, sarı-kırmızılı formayla 8 Süper Lig, 6 Süper Kupa ve 5 Türkiye Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör