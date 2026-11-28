Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bernd Storck, Samsunspor'a 3-1 kaybedilen maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Storck, Samsunspor'un ilk yarıdaki oyunuyla maçı hak ettiğini belirterek "Maçı tamamen ilk yarıda olanlar yüzünden kaybettiğimizi söyleyebilirim. Maç planımız vardı onu ilk yarı neredeyse hiç uygulayamadık. İkili mücadeleleri kazanamadık. Yarışmacı bir takım gibi değildik." ifadelerini kullandı.

"YAPMANIZ GEREKEN DERS ÇIKARMAK"

Devre arasında oyunculara durumu tamamen değiştirmeleri gerektiğini söylediğini aktaran Storck, şunları söyledi:

"Neredeyse farklı bir takım ikinci yarı sahaya çıktı. Bu tür maçlarda yenildiğiniz zaman yapmanız gereken ders çıkarmaktır. Genç oyuncularla oynadık ama bunu kesinlikle bahane olarak sunmuyorum. Genç oyuncularımız hata yapabilir ama bugün tecrübeli oyuncularımız da hatalar yaptı. İkinci yarı oynadığımız oyunu bundan sonraki maçlarda oynayabilirsek iyi işler çıkaracağımızı düşünüyorum."

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör