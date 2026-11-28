Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Batum'da perşembe akşamı oynanan karşılaşmada Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Batum'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok uçuş iptal edildi. Maç için Batum'a giden çok sayıda Türk taraftar da bu nedenle Türkiye'ye dönemedi.

'TÜRK YOLCULARIN ARASINDA TAKIMININ ATKISINI AÇTI'

Bugün planlanan uçuşlar öncesinde Batum Havalimanı'nda Hapoel Beer Shevalı bir taraftar, Türk yolcuların yoğun olduğu bölgede takımının atkısını açarak havaya kaldırdı. Türk yolcular duruma tepki gösterince gerginlik yaşandı. Gürcistan polisi araya girip, Hapoel Beer Sheva taraftarını havalimanında farklı bir bölüme aldı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör