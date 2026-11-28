İtalya Serie A'nın 13. haftasında Inter ile Genoa karşı karşıya geldi. Milano'daki Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip, 4-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Lautaro Martinez, Marcus Thuram (2) ve Petar Sucic kaydetti. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada görev almadı.

Bu sonucun ardından Inter, puanını 32'ye yükseltirken, Genoa ise 16 puanda kaldı.



Serie A'da gelecek hafta Inter, Frosinone'ye konuk olacak. Genoa ise Torino'yu ağırlayacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör