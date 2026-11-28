Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Arca Çorum FK ile karşı karşıya gelecek.

Çorum Şehir Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Erdem Mertoğlu yönetecek.

Sezonun ilk 12 haftasında 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan toplayan yeşil-siyahlı ekip, son olarak Fenerbahçe ile sahasında 2-2 berabere kaldı.

Körfez temsilcisinde Emir Ortakaya, Tayfur Bingöl ve Mahamadou Susoho sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarın kart görmeleri durumunda 14. haftadaki Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

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