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SÜPER Lig'de haftalardır kazanamayan iki takımın mücadelesi büyük heyecana sahne olurkenMücadelenin 15. dakikasında İanis Hagi, frikikten golü atıp Akdeniz ekibini öne geçirdi. 25'te Muleka, kafa vuruşuyla skora denge getirdi. İlk yarı 1-1 sona ererken iki takım da bulduğu fırsatları değerlendiremedi. Konya son dakikalarda penaltı kazandı. Topun başına geçenYeşil-beyazlılar, bu sezon ilk defa deplasmanda galibiyet aldı. Daha önceki 5 karşılaşmasında 4 yenilgi, 1 beraberlik yaşamıştı.