SÜPER Lig'de haftalardır kazanamayan iki takımın mücadelesi büyük heyecana sahne olurken Konyaspor, Alanyaspor'u son anlarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti.
Mücadelenin 15. dakikasında İanis Hagi, frikikten golü atıp Akdeniz ekibini öne geçirdi. 25'te Muleka, kafa vuruşuyla skora denge getirdi. İlk yarı 1-1 sona ererken iki takım da bulduğu fırsatları değerlendiremedi. Konya son dakikalarda penaltı kazandı. Topun başına geçen Mostafa Mohamed, 90+7'de fileleri havalandırarak Konya'yı 3 maç aradan sonra zafere ulaştırdı.
Yeşil-beyazlılar, bu sezon ilk defa deplasmanda galibiyet aldı. Daha önceki 5 karşılaşmasında 4 yenilgi, 1 beraberlik yaşamıştı.
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Mete Efendioğlu - Editör