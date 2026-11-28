Güney Amerika'nın en büyüğünün belli olduğu Libertadores Kupası finalinde Palmeiras ile Estudiantes karşı karşıya geldi.
Uruguay'ın başkenti Montevideo'daki Centenario Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Palmeiras 1-0 kazandı. Brezilya ekibine şampiyonluğu getiren tek golü 52.dakikada Ramon Sosa kaydetti.
Fernando Muslera ve Jose Sosa liderliğinde 17 yıl sonra finale yükselen Estudiantes'i 1-0 yenen Palmeiras, 5 yıllık Libertadores Kupası özlemini de bitirdi.
Palmeiras'ın şampiyonluğuyla Libertadores Kupası üst üste sekizinci kez bir Brezilya kulübünün oldu. Brezilya, turnuvadaki şampiyonluk sayısını 26'ya çıkararak 25 kupası bulunan Arjantin'i geride bıraktı.