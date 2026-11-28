Güney Amerika'nın en büyüğünün belli olduğu Libertadores Kupası finalinde Palmeiras ile Estudiantes karşı karşıya geldi.

Uruguay'ın başkenti Montevideo'daki Centenario Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Palmeiras 1-0 kazandı. Brezilya ekibine şampiyonluğu getiren tek golü 52.dakikada Ramon Sosa kaydetti.

Fernando Muslera ve Jose Sosa liderliğinde 17 yıl sonra finale yükselen Estudiantes'i 1-0 yenen Palmeiras, 5 yıllık Libertadores Kupası özlemini de bitirdi.

Palmeiras'ın şampiyonluğuyla Libertadores Kupası üst üste sekizinci kez bir Brezilya kulübünün oldu. Brezilya, turnuvadaki şampiyonluk sayısını 26'ya çıkararak 25 kupası bulunan Arjantin'i geride bıraktı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör