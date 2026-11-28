Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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TRENDYOL 1. Lig'de 16. haftanın açılışı dün yapıldı. Manisa FK, deplasmanda Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı. Açılış golünü 33'te Alenis Vargas kaydederek Manisa'yı öne geçirdi. 55'te Berat Yılmaz ile skoru eşitleyen Ümraniye, 57'de Serkan Göksu ikinci sarıdan kırmızı kartla atılınca 10 kişi kaldı. 73'te Cheikne Sylla tekrar konuk takıma üstünlüğü getirdi.Manisa puanını 17'ye, Ümraniye ise 19'a yükseltti.