İspanya LaLiga'nın 14. haftasında Real Madrid ile Alaves karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan maçı konuk ekip 2-1'lik skorla kazanmasını bildi.

Alaves'e galibiyeti getiren golleri; 22.dakikada Toni Martinez ve 61.dakikada ise Angel Perez Hidalgo kaydetti. Real Madrid'in tek sayısı ise 69.dakikada Kylian Mbappe'den geldi.

33 puanda kalan Madrid ekibi, LaLiga'da üçüncü sıraya geriledi. Puanını 19'a yükselten Alaves ise üst sıralara yaklaştı.

Real Madrid'de Jude Bellingham, 87.dakikada VAR incelemesinin ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Milli futbolcu Arda Güler, Alaves mücadelesine ilk 11'de başladı ve 60. dakika süre aldı.

Real Madrid, 2 Aralık'ta Real Sociedad'a konuk olacak. Alaves ise Espanyol'u ağırlayacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör