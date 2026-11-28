TRENDYOL Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabakada ev sahibi, 22. dakikada Qazim Laçi ile öne geçti. Konuk takım ise 10 dakika sonra Claudio Winck ile karşılık verdi. Kasımpaşa ikinci devrenin başında 47'de Mendes ile üstünlüğü yakaladı. Geriye düştükten sonra yoğun baskısını artıran Rize, 81'de Emrecan Bulut'la eşitliği yakaladı.Üst üste 3 maçta galip gelen Rize, puanını 20'ye çıkardı. 5 hafta aradan sonra kaybeden Kasımpaşa ise 23 puanda kaldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör