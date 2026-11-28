Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri; 7. dakikada Muhammed Bayo, 26 ve 39.dakikalarda Tanguy Coulibaly kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek sayııs ise 58. dakikada Pedro Mendes'ten geldi.

Ligdeki 3. galibiyetini elde eden Samsunspor, 10 puana yükseldi. Gençlerbirliği ise 14 puanda kaldı.



Samsunspor, ligin gelecek haftasında Beşiktaş deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği, sahasında Eyüpspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

7'nci dakikada Gençlerbirliği ceza sahasında oluşan karambolde Sousa'nın pasına düşerken vuran Bayo'nun şutunda top filelerle buluştu. 1-0

20'nci dakikada Pedro Mendes'in yaklaşık 20 metreden kullandığı serbest vuruşta top üstten auta çıktı.

26'ncı dakikada Sekengo'nun derinlemesine gönderdiği pasıyla buluşan Coulibaly, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleye çektiği şut direğe de çarparak ağlarla buluştu. 2-0

40'ıncı dakikada Tomasson'un ceza sahasına yerden yaptığı ortada kaleci İrfan Can Eğribayat'tan seken topu önünde bulan Coulibaly'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-0

Karşılaşmanın ilk yarısı 3-0 Samsunspor'un üstünlüğü ile sonuçlandı.

55'inci dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Sousa ceza sahası dışından kaleye çektiği şutu kaleci İrfan Can Eğribayat, tek hamlede kontrol etti.

58'inci dakikada Gouveira'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda yaşanan karambol sonrasında topa Traore vuruşunu yaptı. Topu göğsüyle kontrol eden Salih, röveşatayla vuruşunu yaptı. Kaleci Bilal'in çeldiği topu takip eden Pedro Mendes, yerden vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-1

67'nci dakikada Gouveia'nın yerden pasıyla buluşan Oğulcan'ın kaleye çektiği sert şut, direğin solundan az farkla auta çıktı.

Karşılaşma Samsunspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. (DHA)

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör