Gençlerbirliği'ni sahasında 3-1 mağlup eden Samsunspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Bjelica, "Çok önemli, çok kıymetli bir galibiyeti aldığımızı söyleyebiliriz. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu 90 dakikanın sonrasında. İlk 45 dakikaya baktığımızda çok daha iyi bir oyun, çok daha iyi bir performans gösterdik.

İkinci yarıda tam olarak istediklerimizi yapamadık. Bu galibiyet eminim bize yapmış olduğumuz işimizde mutlaka sakinlik kazandıracaktır." ifadelerini kullandı.

"ÇOK MUTLU OLMAMIZ GEREKİYOR"

Bjelica, ilk yarıdaki performanslarını sonraki karşılaşmalarda 90 dakikaya yayabilmeleri gerektiğini vurgulayarak "Bir takım 3-0 kazanıyorken maçın sonunda maçı kaybettiğini defalarca duydum, gördüm. İyi ki bugün öyle bir şey olmadı. Çok mutlu olmamız gerekiyor. Çünkü direkt olarak rakiplerimizden bir tanesine karşı çok önemli bir galibiyet elde ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör