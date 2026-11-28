Temsilcilerimiz, bu hafta Avrupa'ya damgasını vurdu. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray; Aston Villa'yı, Fenerbahçe; Shakhtar'ı yendi. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş; Hapoel Beer Sheva'yı dağıtırken Konferans Ligi'nde de Trabzonspor, CSKA Sofya'yı bozguna uğrattı. 4 sezon sonra uluslararası vitrinde 4'te 4 galibiyete imza atan Türk takımları, haneye +1.600 puan yazdırdı. İtalya'nın (+1.714) zirvede bulunduğu tabloda haftanın en iyi ikinci ülkesi olduk ve İngiltere (+1.444) ile İspanya'yı (+1.250) geride bıraktık. Türkiye, toplamda 54.675 puana yükselerek UEFA ülke puanı sıralamasında 9'uncu basamaktaki yerini sağlamlaştırıp önündeki Hollanda (57.395) ile farkı 2.720'ye düşürdü. Arkamızdaki Yunanistan ile de fark, 7.063'e çıktı.

İLK 24 ŞANSI %81

FIRTINA gibi esen temsilcilerimiz sayesinde 9.500 puan topladık. Elde ettiğimiz başarıyla 55 federasyon arasında Türkiye, bu sezonun en iyi 5. ülkesi oldu. Zirvedeki İngiltere'yi (10.708) Portekiz (9.900), Belçika (9.725) ve Almanya (9.571) takip etti. Kulüpler sıralamasında Fenerbahçe 25'inci, G.Saray 44'üncü, Beşiktaş 107'nci Trabzonspor ise 129'uncu basabakta bulunuyor. Türkiye, 4 takımla birlikte ilk 24'e kalma olasılığında yüzde 81 ile ilk sırada yer alıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör