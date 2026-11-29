Fenerbahçe'de transfer gündeminin öne çıkan isimlerinden Archie Brown, 3 maçlık cezasını tamamladı. İngiliz sol bek, bugün oynanacak Erzurumspor karşılaşmasıyla formasına kavuşuyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu, başarılı oyuncuyu ilk 11'de görevlendirmeyi planlıyor. Brown'ın dönüşüyle birlikte Levent Mercan'ın yedek kulübesine geçmesi bekleniyor. Avrupa'dan birçok takımın radarında bulunan 24 yaşındaki sol bek, şu anda Fenerbahçe'de olmaktan mutlu. Ancak sarı-lacivertli yönetim, oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedeli nedeniyle transfer görüşmelerinde pazarlık yapamıyor.

DEVRE ARASI KRİTİK

İngiliz futbolcunun 23 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödeyecek kulüpler kapıda bekliyor. Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Everton ve İpswich Town, Brown ile yakından ilgileniyor. Üç kulüp de genç oyuncunun serbest kalma bedelini devre arasında karşılamaya hazır. Buna karşın İngiliz futbolcunun mevcut süreçte Fenerbahçe'ye odaklandığı öğrenildi.