Ali Sami Yen'e 1925 yılında hediye edildiği belirtilen tarihi cep saati, Şişli'de gerçekleştirilen canlı müzayedede yeni sahibini buldu. Kurmalı mekanizması ve rokoko üslubundaki tasarımıyla dikkat çeken saatin üzerinde, 'gayın' ve 'sin' harflerinden oluşan Galatasaray'ın ilk amblemi altın işlemeli olarak yer alıyor. Saatin toz kapağında ise Ali Sami Yen'in, "Maksadımız İngilizler gibi toplu bir halde oynamak, bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmektir" sözleri kazıma tekniğiyle işlenmiş durumda. Saatin yeni sahibi ise henüz açıklanmadı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör