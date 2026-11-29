Trendyol Süper Lig'de son iki haftayı mağlubiyetlerle kapatan Amed Sportif Faaliyetler
, dün deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek
nefes aldı. İlk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlanan mücadelenin ikinci devresinde Gift Orban resital sundu. 46. dakikada Furkan Soyalp'in ara pasında savunma arkasına iyi sarkan Nijeryalı forvet, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda plase vuruşuyla golünü attı. 50'de de bu kez Dia Saba'nın serbest vuruştan yolladığı topu önüne iyi alarak fileleri havalandırdı. 90+3'te Serdar Dursun'un sayısı, Gaziantep FK
'ya yetmedi. Amed maç fazlasıyla 3. sıraya yükselirken Orban da gol sayısını 12'ye çıkararak Vlahovic'i geride bıraktı ve krallıkta zirveye kuruldu.
Gaziantep FK ise erimeye devam etti. Üst üste 6 mücadelesini kaybeden kırmızı-siyahlılar, yeni hocası Volkan Demirel ile de 2 karşılaşmasından yenilgiyle ayrıldı.