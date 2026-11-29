G.Saray, kadrosundaki iki önemli isim için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Batrakov'un 55 milyon Euro'luk çıkış maddesinin kaldırılması için futbolcunun menajeri Vladimir Kuzmichev ile görüşmelerine başladı.
Ayrıca Aston Villa maçında sonradan oyuna girip sergilediği performansla dikkat çeken Lesley Ugochukwu'nun 22.5 milyon Sterlin olan satın alma opsiyonunun aşağı çekilmesi için görüşmeler sürüyor. 22 yaşındaki Fransız futbolcunun temsilcisinin İstanbul'a geldiği ve bu konunun masaya yatırıldığı belirtildi.