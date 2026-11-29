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G.Saray, kadrosundaki iki önemli isim için harekete geçti.Ayrıca Aston Villa maçında sonradan oyuna girip sergilediği performansla dikkat çeken Lesley Ugochukwu'nun 22.5 milyon Sterlin olan satın alma opsiyonunun aşağı çekilmesi için görüşmeler sürüyor.