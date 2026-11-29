Şampiyonlar Ligi'nde emin adımlarla ilerleyen, Süper Lig'de de en yakın rakibinin üç puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray
, tüm konsantrasyonunu Beşiktaş
derbisine vermiş durumda. Teknik direktör Okan Buruk
, ezeli rakiplerini Aston Villa maçında ortaya koyduklarına benzer bir oyun taktiği ile devirmenin hesaplarını yapıyor. İngiliz ekibi karşısında Barış Alper Yılmaz forvet olarak sahaya çıkmış, 62. dakikada oyuna giren Deniz Gül, 77'de Cimbom'u galibiyete taşıyan golü kaydetmişti.
Buruk, Beşiktaş derbisinde de Barış Alper'i ileri uçta sahaya sürmeyi, iyileşen ve takımla çalışmalara başlayan Osimhen'i ikinci yarıda oyuna alarak sonuca gitmeyi planlıyor. Aston Villa maçında sergilenen kolektif futbolun önemine değinen Okan Buruk'un, aynı performans ve konsantrasyonu Beşiktaş mücadelesinde de beklediğini oyuncularına ilettiği öğrenildi. Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'ı Dolmabahçe'de devirip, yoluna kayıpsız gitmeyi hedefliyor.