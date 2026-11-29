İki ekip, geride kalan sezonlarda Tüpraş Stadı'nda 10 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçların 7'sini siyah-beyazlılar kazanırken, sarı-kırmızılı takım 2 galibiyet elde edebildi. Derbilerde 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

"Yeni Dolmabahçe"de Galatasaray'a büyük üstünlük kuran Beşiktaş, 4 maçta rakibinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Siyah-beyazlılar, iki maçın dışında 8 derbide de gol atmayı başardı. Beşiktaş, söz konusu müsabakalarda 16 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.

İLK DERBİ BERABERE BİTTİ

Yenilenen statta ilk kez 2016-2017 sezonunda karşı karşıya gelen iki ekip arasındaki derbide kazanan çıkmadı.

Eren Derdiyok ve Bruma'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde bitiren Galatasaray'a siyah-beyazlılar, ikinci yarıda Marcelo ve Cenk Tosun ile cevap verdi.

İlk derbi, böylece 2-2 berabere sona erdi.

BEŞİKTAŞ, 6'DA 6 YAPTI

Tüpraş Stadı'nda oynanan sonraki 6 derbi maçta siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın "Dolmabahçe"den puanla ayrılmasına izin vermedi.

Beşiktaş, 2017-2018'deki derbiyi 3-0 üstünlükle geçti. Ev sahibi ekip, Galatasaray'a karşı yeni evindeki ilk galibiyetini Cenk Tosun, Dusko Tosic ve Alvaro Negredo'nun golleriyle elde etti.

Beşiktaş daha sonra iç sahada oynanan iki maçı da 1-0 kazandı. Siyah-beyazlı futbolcu Adem Ljajic, 2018-2019 sezonundaki derbide sahneye çıkan isim oldu. Beşiktaş, Ljajic'in penaltıdan kaydettiği golle maçı kazanırken 2019-2020 sezonundaki galibiyet Umut Nayir'in kafa golüyle geldi.

Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda Tüpraş Stadı'nda Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Josef de Souza ve Georges-Kevin N'Koudou kaydettikleri gollerle Beşiktaş'ın 3 puanında pay sahibi oldu.

Sonraki iki sezonda Galatasaray derbilerde ilk golü atıp öne geçse de Beşiktaş, Dolmabahçe'den galibiyetle ayrılmasını bildi. Galatasaray, 2021-2022 sezonunda Cicaldau'nun golüyle öne geçtiği müsabakayı Cyle Larin'in golleri sonrası kaybetti.

Sonraki sezon Mauro Icardi'yle öne geçen sarı-kırmızılı takıma Romain Saiss, Amir Hadziahmetovic ve Vincent Aboubakar ile cevap veren siyah-beyazlı ekip, 3 puana 3-1'lik skorla ulaştı.

GALATASARAY, 2 KEZ KAZANDI

Tüpraş Stadı'nda oynanan derbilerde sarı-kırmızılı takım, 2023-2024'te ilk kez sahadan galip ayrıldı.

Tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birini 2023-2024 sezonunda yaşayan Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray, derbiyi 1-0 kazandı. Sarı-kırmızılılar, Moatasem Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle Dolmabahçe'den 3 puanla ayrılmayı başardı.

Beşiktaş, geçen sezonki derbide yine sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in golüyle müsabakayı kazandı.

BEŞİKTAŞ, "DOLMABAHÇE"DE ÜSTÜN

Siyah-beyazlılar, 2016 yılında yenilenen Tüpraş Stadı'ndaki maçlarda Galatasaray'a büyük üstünlük kurdu.

Geride kalan sezonlarda iki ekip yenilenen statta 10 kez karşı karşıya gelirken bu maçların 7'sini Beşiktaş, 2'sini sarı-kırmızılılar kazandı. Derbilerde 1 maç ise beraberlikle sona erdi.

Beşiktaş, 4 derbide ise rakibinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Siyah-beyazlılar, iki maçın dışında 8 derbide de rakibine gol atmayı başardı. Beşiktaş, söz konusu müsabakalarda 16 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü.

TÜPRAŞ STADI'NDAKİ RANDEVULAR

"Dolmabahçe"de oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Sezon Takımlar Sonuç 2016-2017 Beşiktaş-Galatasaray 2-2 2017-2018 Beşiktaş-Galatasaray 3-0 2018-2019 Beşiktaş-Galatasaray 1-0 2019-2020 Beşiktaş-Galatasaray 1-0 2020-2021 Beşiktaş-Galatasaray 2-0 2021-2022 Beşiktaş-Galatasaray 2-1 2022-2023 Beşiktaş-Galatasaray 3-1 2023-2024 Beşiktaş-Galatasaray 0-1 2024-2025 Beşiktaş-Galatasaray 2-1 2025-2026 Beşiktaş-Galatasaray 0-1

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör