Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.00'de başlayacak.

Müsabakada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bersan Duran üstlenecek.

Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 25 puan elde etti.

Siyah-beyazlılar, derbiden galip ayrılarak rakibiyle olan 6 puanlık farkı 3'e indirmenin hesaplarını yapıyor.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde Emmanuel Agbadou'nun hafif sakatlığı bulunuyor.

Batum'da oynanan Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasının kadrosunda yer almayan Agbadou, dün takımla çalıştı.

Maç günü son durumuna bakılacak olan Fildişi Sahilli oyuncu, sağlık heyetinden onay gelmesi halinde yarınki derbide Vincenzo Italiano'dan görev bekleyecek.

CEZA SINIRINDAKİLER

Beşiktaş'ta üç oyuncu derbiye ceza sınırında çıkacak.

Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu, Amir Murillo ve Leandro Trossard, sarı-kırmızılılara karşı sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Samsunspor ile oynanacak maçta cezalı olacak.

SON ÜÇ MAÇINI KAZANDI

Beşiktaş, Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında oynadığı son üç maçtan galibiyetle ayrıldı.

Ligin 11. haftasında Gençlerbirliği'ni sahasında 3-0 yenen siyah-beyazlılar, sonrasında 12. haftada Konyaspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1'lik skorla geçen Beşiktaş, derbiyi de kazanarak seriyi 4 maça çıkarmayı planlıyor.

ORKUN KÖKÇÜ, TROSSARD VE VLAHOVİC FORMDA

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic, son maçlardaki performanslarıyla ön plana çıktı.

Bu sezon 17 maçta 7 kez rakip fileleri havalandıran Orkun Kökçü, ligde son hafta Konyaspor'a karşı sarı kart cezasından dolayı forma giyemedi.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva ağlarını havalandıran 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Galatasaray derbisinde en büyük kozlarından.

Siyah-beyazlı formayla 17 maçta 3 gol kaydeden Trossard ise tecrübesiyle takıma büyük katkı sağlıyor. 48 yaşındaki çalıştırıcının derbi planında, Belçikalı yıldıza hücumda önemli görev düşecek.

Vlahovic de oynadığı 16 müsabakada 11 golle dikkati çekti. Gollerinin tamamını Süper Lig'de atan 26 yaşındaki Sırp golcü, Avrupa kupalarında skor bulamadı.

İtalyan teknik adam, derbide gol yollarında Vlahovic'e güveniyor.

TÜPRAŞ STADI'NDA HEDEF 7'DE 7

Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 6 maçı da kazanan Beşiktaş, Galatasaray derbisinde galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Ligde Eyüpspor (1-0), Çorum FK (6-2), Erzurumspor FK (3-0), Kocaelispor (2-1), İstanbul Başakşehir (2-0) ve Gençlerbirliği'ni (3-0) yenen Beşiktaş, iç sahada yoluna kayıpsız devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 17 gol atarken, 3 gole engel olamadı.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında ise Midtjylland (1-0), Hradec Kralove (1-0), Kauno Zalgiris (3-0) ve Olimpik Marsilya'yı (4-1) yenerken, Crystal Palace ile de (2-2) berabere kaldı ve yenilgi yüzü görmedi.

Siyah-beyazlı ekip, Gürcistan'ın Batum kentinde oynadığı iç saha maçında ise İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 ile geçti.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör