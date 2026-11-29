Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Erzurumspor FK'yı konuk edecek. Karşılaşma Chobani Stadyumu'nda oynanacak.
Müsabakada Batuhan Kolak düdük çalacak. Batuhan Kolak'ın yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Esat Sancaktar üstlenecek.
VAR'da Daniele Paterna, AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel görev alacak.
Fenerbahçe - Erzurumspor FK karşılaşması saat 19.00'da başlayacak.
Zorlu müsabaka beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Kritik mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent Mercan, Kante, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Muriqi.
Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Mujakic, Giorbelidze, Owusu, Baiye, Rodriguez, Kerk, Diabate. (Muhtemel)