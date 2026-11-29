Haftanın kritik karşılaşmasında Beşiktaş ile Galatasaray, yarın Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacak. Ligde bu sezon sahasında kaybetmeyen Kartal, rakibini yenip zirveden kopmak istemiyor. Tüm kulvarlarda 8 maçtır bileği bükülmeyen lider Aslan, farkı açmanın peşinde. SABAH Spor, iki takımın son durumunu masaya yatırdı.

UĞURCAN %66, NÜBEL %71

Gözler kalecilerde olacak. Beşiktaş'ın eldiveni Nübel, ligde 48 şutun 34'ünü engelleyerek yüzde 71'lik kurtarış değeri yakaladı. Galatasaray'da ise Uğurcan ligde geçen sezonki performansından uzak. 41 şutun 26'sına izin vermeyen milli eldiven, yüzde 66'lık kurtarış değerine sahip.

75-90 ARASINDA COŞTULAR

İki ezeli rakip, maçların son 15 dakikasında vites yükseltiyor. G.Saray, ligde 29 golünün 16'sını ikinci devrelerde ağlara yolladı. Son 15 dakikada tam 7 gol kaydetti. Beşiktaş ise attığı 27 golün 14'ünü ikinci yarılarda buldu. 75-90 arasında fileleri 8 kez havalandırdı. Bu süre aralığı, iki ekibin de en fazla gol attığı zaman olarak kayıtlara geçti. Ağlarında 16 gol gören G.Saray, yüzde 44'ünü 61- 75 arasında yedi. Konsantrasyon kaybı yaşayan Aslan, bu sürede ağlarında toplam 7 gole engel olamadı. Beşiktaş ise ilk devrenin 15-30 dakika içerisinde filelerinde 4 gol gördü ve en çok golü yediği zaman oldu.

BEŞİKTAŞ'IN YENİLERİ DAHA İYİ

Beşiktaş'ta kaleciler hariç 9 yeni transferin 4'ü skora katkı yaptı. Vlahovic 11 golle öne çıkarken Trossard 3, İlhan 2, Poku 1 kez ağları sarstı. Galatasaray'da 5 yeni isimden 3'ü gol attı. Batrakov ve Leao 2, Deniz 1 gol kaydetti.

SARA ASİSTLERİYLE BÜYÜK KATKI VERDİ

Derbide kilit bölge orta saha olacak. G.Saray'ın merkezinde oynayan futbolcular, Beşiktaş'ın orta sahasına göre gol katkısında açık ara önde duruyor. Aslan'ın bu mevkideki yıldızları, 7 gol-12 asist olmak üzere 19 gollük etkiyle ligin en skorer oyuncuları oldu. Kartal'ın ortası ise 3 gol atarken 5 asist yaptı. Cimbom'a tabelada Batrakov, Torreira ve Sara liderlik ederken ağları 2 kez sarsan Sara, 6 gol pasıyla asist krallığında lider konumda. Beşiktaş'ta ise Orkun 2 gol-2 asistle, Olaitan da 1 gol-2 asistle ön plana çıkıyor.

KULÜBE KATKILARI EŞİT

Hem Galatasaray hem de Beşiktaş, kulübesinden 6 gollük skor katkısı aldı. Kara Kartal'ın yedek güçleri 5 gol-1 asist üretirken Aslan'da bu sayı 1 gol-5 asist olarak kayda geçti. Vincenzo İtaliano'nun öğrencileri golde önde dururken Okan Buruk'un talebeleri, asist performansıyla sivriliyor.