Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK karşısında 3-0 kazanan Fenerbahçe'de Dorgeles Nene açıklamalarda bulundu.

Takımın son dönemdeki performansı ile ilgili Dorgeles Nene, "Daha da gelişebileceğimizi düşünüyorum. Bunu yaparken kazanmaya devam etmeliyiz. Sezon sonuna kadar kazanabileceğimiz tüm puanları kazanmak istiyoruz" dedi.

Dorgeles Nene son olarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu maça motiveydik. Takım içinde iyi ve sağlam bir ruh var. Hafta içi galibiyeti de katkı sağladı. Çalışmaya devam edeceğiz. Kendimizi aşmaya devam edeceğiz. Bu şekilde devam etmeliyiz. İsteğimiz Fenerbahçe'yi ait olduğu, başarılı yere taşımak için çalışacağız."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör