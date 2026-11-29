Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Erzurumspor FK karşısında 3-0'lık skorla kazandı.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Emre Belözoğlu, "Kazanmak önemli. Özellikle gördüğümüz bazı durumlar var geldiğimiz günden beri. Değişmesini istediğimiz şeyler var, değişen şeyler var. Böyle karşıt planları yüksek bir maçta kazanmak önemli. 3 gün önce bir maç oynadık" dedi.
Oyun planına dair Emre Belözoğlu, "Her takımın planı var, bu ligde kazanmak kolay değil. Serkan Hoca, Erzurumspor'da iyi iş çıkarıyor. Dünyanın en organize takımları bile bu 5'li oyuna karşı çözüm bulmakta zorlanıyor. Golü bulsak ilk yarıda maç açılacaktı. İlk 20-25 dakikada gol bulamayınca oyun hantallaştı" ifadelerini kullandı.
Gelişmesini beklediği yerlerin olduğunu belirten Emre Belözoğlu, "Kalemiz getirmedik ilk yarıda ama ikinci yarı golü bulunca oyun rahatladı. Oyun genişleyince beklerimizi içeride konumlandırdık ve gol geldi. Mutlu olduğum yerler fazla, gelişmesini beklediğim yerler var. Oyuncularımızın gösterdiklerimizi uygulama çabaları takdire şayan" sözlerini dile getirdi.
Fenerbahçe'nin her kulvarda talip olmak zorunda olduğunu vurgulayan Emre Belözoğlu, "İhtiyacımız var kazanarak devam etmeye. Fenerbahçe her kulvarın sonuna kadar zorlayıcısı ve talibi olmak durumunda. Oyuncularımı tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.