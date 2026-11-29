Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Erzurumspor FK karşısında 3-0'lık skorla kazandı.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Emre Belözoğlu, "Kazanmak önemli. Özellikle gördüğümüz bazı durumlar var geldiğimiz günden beri. Değişmesini istediğimiz şeyler var, değişen şeyler var. Böyle karşıt planları yüksek bir maçta kazanmak önemli. 3 gün önce bir maç oynadık" dedi.

Oyun planına dair Emre Belözoğlu, "Her takımın planı var, bu ligde kazanmak kolay değil. Serkan Hoca, Erzurumspor'da iyi iş çıkarıyor. Dünyanın en organize takımları bile bu 5'li oyuna karşı çözüm bulmakta zorlanıyor. Golü bulsak ilk yarıda maç açılacaktı. İlk 20-25 dakikada gol bulamayınca oyun hantallaştı" ifadelerini kullandı.