Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK karşısında 3-0 kazanan Fenerbahçe'de Milan Skriniar açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Milan Skriniar, "Sonuçtan dolayı mutluyuz. Bu maça iyi hazırlandık. İlk yarıda istediğimiz gibi değildik, yavaştık. İkinci yarıda antrenmanlarda çalıştıklarımızı sahaya yansıttık. 3-0 iyi bir skor, bu şekilde devam etmek istiyoruz" dedi.

Emre Belözoğlu'nun maç içerisinde oyuncularla yaptığı konuşmaya dair Milan Skriniar, "Hocamız, belli başlı taktiksel uyarılarda bulunuyor saha kenarında. Saha içinde neleri değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bize çok yardımı oluyor. Kendisi ve ekibi kulübede sahadaki boşlukları en iyi şekilde görüyor" sözlerini dile getirdi.

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