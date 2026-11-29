Fenerbahçe
'ye sakatlığı bulunan iki savunma oyuncusundan güzel haber geldi. Erzurumspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerde Nathan Ake ve Jayden Oosterwolde takıma döndü.
İki oyuncu da dünkü idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Oosterwolde'nin adı TFF listesinde olmadığı için sezonun ilk yarısı bitene kadar forma giyemeyecek. Ake'nin ise 5 Aralık'taki Başakşehir sınavında kadroda olması bekleniyor.
Ake 20 Ekim'deki Slavia Prag maçında sakatlanmış ve 6 maçı kaçırmıştı. Oosterwolde de 5 Ağustos'taki Sturm Graz maçında sakatlanmış ve sol bacak arka adalesinden ameliyat olmuştu.