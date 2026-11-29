Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Tim Jabol-Folcarelli dünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Fransız orta saha oyuncusunun, Göztepe maçının kadrosunda olabileceği öğrenildi. Franculino Dju ve Arseniy Batagov de bireysel çalışmalarına devam ediyor. Aral Şimşir ise idmana katılmadı. Sakatlığını atlatan Ruslan Malinovskyi'nin de İzmir ekibine karşı kadroda yer alabileceği bildirildi.

PAUL ONUACHU'YA ARABİSTAN İLGİSİ

Trabzonspor'da bu sezon beklentilerin altında kalan bir performans sergileyen Paul Onuachu ile ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Nijeryalı forvetin menajerinin, Suudi Arabistan kulüpleriyle temaslara başladığı öne sürüldü. Temsilcinin, görüşmelerin ardından Trabzonspor yönetimine resmi bir teklif getirmeyi amaçladığı ifade edilirken, kulüplerin isimleri ve olası transferin mali şartlarına dair henüz bir detay paylaşılmadı.