Kulüpler Birliği Vakfı, Süper Lig
yayın hakları ihalesi öncesinde Türk futbolunun yayın gelirlerini en üst seviyeye taşımak amacıyla bir hazırlık süreci yürüttüklerini bildirdi. Uzman bir danışmanlık şirketinden hizmet alarak Süper Lig yayın haklarının gerçek piyasa değerini ortaya koyan bir çalışma yapıldığı ve TFF'ye iletildiği belirtilen açıklamada, "Hedefimiz, ihalenin Türk futbolu adına yeni bir rekora imza atacak bedelle sonuçlanmasıdır" denildi.
Yayın ihalesi, TFF yönetimi, ihaleye katılacak şirketlerin idarecileri, Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan ve Yayın İhale Komisyonu Üyeleri Göksel Gümüşdağ ile Serdal Adalı'nın katılımıyla yarın saat 14.00'te Riva'da gerçekleştirilecek.