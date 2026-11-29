Beşiktaşlı taraftarların Gürcü polisinin orantısız gücüne maruz kalmasına rağmen Filistin ve Gazze'ye sahip çıkması büyük yankı uyandırdı.. Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki duvara yapılan çizimde, Filistin bayrağı açması ve elini başına götürerek yaptığı hareketle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çeken Ouattara'nın portresi, Türk-Filistin bayrakları ve Beşiktaş arması ile yansıtıldı.

Yıkıntılar arasında yaşam savaşı veren Gazzeli küçük kız Niesreen Skaik yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler Türkiye" diyerek minnettarlığını paylaştı. Ayrıca sahadan görüntüler eşliğinde, "Bu bir maçın zafer sahnesi değil, insanlığın zafer sahnesidir" ifadelerini kullandı.