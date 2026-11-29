Gürcistan'ın Batum kentinde Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva arasında oynanan karşılaşmanda yaşanan olaylarda yaralanan taraftarların Hopa Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri tamamlandı. İkisinin kırılan ayağı alçıya alındı. Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hastaneye gelerek taraftarlarla yakından ilgilendi. Yaralı taraftarlardan Yasin Matuk, "Ülkeye girdiğimiz ilk andan itibaren bir gerginlik vardı. Gürcü polisi bize biber gazı ve copla saldırırken rakip takım taraftarlarının yanaklarını okşuyordu" dedi.

ÜCRETSİZ ULAŞIM DESTEĞİ VERİLDİ

Abdullah Erdemi ise "İki kişiyi sıkıştırıp 70-80 polis birden saldırıyordu. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere arkadaşlarımızın salıverilmesi için büyük çaba gösteren tüm devlet büyüklerimize saygılarımızı sunuyoruz" diye konuştu. Öte yandan taburcu edilen taraftarların İstanbul uçağına yetişebilmesi için Hopa Kaymakamı Uğur Karakaya da devreye girdi. Turizm firması sahibi Ömürcan Karabulut ise yaralı taraftarları hastane önünden alarak havalimanına ücretsiz götürdü.

MİNİK G.SARAYLIDAN BÜYÜK JEST

Hopa Devlet Hastanesi'nde, yaralı Beşiktaş taraftarlarını G.Saraylı küçük bir kız çocuğu da ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten minik Cimbomluya taraftarlar Beşiktaş atkısı hediye edip hatıra fotoğrafı çektirdi.