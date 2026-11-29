Trendyol Sper Lig'in 13. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Çorum FK ile karşılaştı. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 1-0 kazandı. Kocaelispor'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada penaltıdan Agyei kaydetti.

Bu sonucun ardından Selçuk İnan'ın öğrencileri puanını 23'e çıkardı ve yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Buraj Yılmaz'ın ekibi ise üst üste 3. yenilgisini yaşadı ve 16 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Çorum FK, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Kocaelispor ise Erzurumspor FK ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

16'ncı dakikada Sissoho ceza sahası içinde Serdar Saatçi ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. VAR'a giden hakem Erdem Mertoğlu, penaltı verdi. Penaltıda topun başına geçen Agyei'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

21'inci dakikada Kyziridis, sol kanattan iki rakibinden sıyrılarak ceza sahasına sokuldu. Sol çaprazdan kaleye çektiği şut top az farkla üstten auta çıktı.

23'üncü dakikada paslaşarak kullanılan köşe vuruşunun ardından Sousa'nın ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Tayfur Bilgöl'ün kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

45+2'nci dakikada ceza sahasına yapılan ortada Sissoho'nun kafasından seken topun gelişine vuran Baku'nun vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Kocaeli'nin üstünlüğü ile sonuçlandı.

53'üncü dakikada merkezde topla buluşan Moukoko ceza sahası yayı gerisinden kaleye çektiği şut, savunmanın son anda ayak koymasıyla top kornere çıktı.

56'ncı dakikada Kyziridis'in kullandığı köşe vuruşunda savunmanın kafayla uzaklaştırdığı topun ceza sahası dışından gelişine vuran Ramadani'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

69'uncu dakikada Rivas'ın ceza sahasına yaptığı ortada Sissoho'nun kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

85'inci dakikada merkezde topla buluşan Göktan Gürpüz'ün ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.

Karşılaşmayı Kocaelispor 1-0 kazandı.



Stat: Çorum Şehir



Hakemler: Erdem Mertoğlu, Samet Çavuş, Mert Bulut



Çorum FK: Marcos Felipe, Alexandre Panetra, Çağlar Söyüncü, Serdar Saatçı (Arda Şengül dk. 70), Andrei Borza (Youssoufa Moukoko dk. 46), Cengiz Ünder (Fredy dk. 37), Ylber Ramadani, Ermin Mahmic (Göktan Gürpüz dk. 46), Mohammed Diomande (Mame Thiam dk.86), Alexandros Kyziridis, Jesus Ramirez



Yedekler: Markus Karlsbakk, Erhan Erentürk, Hüseyin Bulut, Atakan Akkaynak, Ahmed Ildız



Teknik Direktör: Burak Yılmaz



Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Matej Maglica, Anfernee Dijksteel, Rigoberto Rivas (Muharrem Cihan dk. 77), Tayfur Bingöl (Tobias Gulliksen dk. 77), Berkan Kutlu, Mahamadou Susoho, Gonçalo Sousa, Makana Baku (Emir Ortakaya dk. 64), Daniel Agyei (Metehan Altunbaş dk. 35)



Yedekler: Banhie Zoukrou, Bruno Petkovic, Onurcan Piri, Mustafa Ege Bilim, Onur Öztonga, Florian Aye



Teknik Direktör: Selçuk İnan



Gol: Daniel Agyei (dk. 16 pen.) (Kocaelispor)



Sarı kartlar: Mohammed Diomande, Çağlar Söyüncü (Çorum FK), Gonçalo Sousa, Muharrem Cihan, Mahamadou Susoho (Kocaelispor)

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör