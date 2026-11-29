İngiliz devi Manchester United
, tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. Kırmızı Şeytanlar'ın çöküşüne, yeni hocası Pochettino da çare olamadı. Premier Lig
'de ilk 10 haftada sadece 1 galibiyet alabilen ManU, teknik direktör Michael Carrick ile yollarını ayırarak takımın başına Mauricio Pochettino'yu getirmişti. Ancak Arjantinli hoca da bir hava yakalayamadı, seri düşüş devam etti. İlk maçında Liverpool'a 4-0 kaybeden Pochettino, dün de tarihi bir yenilgi yaşadı.
12. hafta müsabakasında Manchester United, sahasında Brentford
'a 4-0 mağlup oldu. Golleri Callum Wilson (2), Kristoffer Ajer ve Kevin Schade attı. 20 takımlı ligde 19. sırada bulunan ManU, Old Trafford
'da 1937'den bu yana (89 yıl) ilk kez Brentford'a yenildi.