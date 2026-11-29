Trendyol 1. Lig ekibi Mardin 1969 Spor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre dün ligin 16. haftasında deplasmanda Muğlaspor ile karşılaşan kırmızı-lacivertli ekip, Mardin'e dönmeden kupa mesaisine Muğla'da start verdi.
Muğla Sıtkı Koçman Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmaları yaptı.
Aynı ligde mücadele eden Mardin 1969 Spor ile Ankara Keçiörengücü, 2 Aralık saat 13.30'da Ankara'daki Aktepe Stadı'nda kupa mücadelesinde karşılaşacak.