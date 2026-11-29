Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK karşısında 3-0 galip gelen Fenerbahçe'de Mason Greenwood açıklamalarda bulundu.

Bireysel performansı ile ilgili Mason Greenwood, "Benim işim bu, gol atmak, asist yapmak. Fenerbahçe beni bu yüzden getirdi. Ben kendi kalitemi çok iyi biliyorum. Doğru fikirlerle devam edeceğiz. Takım olarak iyi oynadık. Bu sezon iyi şeyler yapabileceğimiz düşüncesindeyim, geri dönebilmek adına" dedi.

Mason Greenwood sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Kendi evimizde çok fazla gol atıyorum. Bu durum Marsilya'da da aynı şekilde. Evimizde gol atmak beni mutlu ediyor. Takımım için en iyisini yapmaya çalışan biriyim. Bu stadyumda oynamaktan büyük keyif alıyorum. Maçın en güzel golü Oğuz'un. Uzak mesafeden çok güzel attı. Bu sezon içerisinde Oğuz çok özgüvenli oynuyor. Oğuz ile oynamaktan çok keyif alıyorum."

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