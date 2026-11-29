Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Iğdır FK'yı 3-0 mağlup etti.



MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Savunmada Kouagba'nın uzaklaştırmak istediği top, Bekir Karadeniz'in önünde kaldı. Bekir'in ceza yayı gerisinden aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu. 1-0

23. dakikada Kerem'in sağ taraftan ortasında Crociata, topa elle müdahalede bulundu. Pozisyonu ilk olarak ceza sahası dışında olarak değerlendiren hakem Doğukan Yıldırım, VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verdi.

26. dakikada penaltıyı kullanan Bekir Karadeniz'in vuruşunda kaleci Szumski, sağına gelen topu çelmeyi başardı. Pozisyonun devamında Bekir Karadeniz, boşta kalan meşin yuvarlağı filelere göndermeyi başardı. 2-0

45. dakikada Iğdır FK'da Kouagba'nın ceza sahası girişinde Efehan'a yaptığı faulü sarı kartla cezalandıran hakem Doğukan Yıldırım, VAR uyarı sonrası pozisyonu izleyerek kartın rengini kırmızı olarak değiştirdi.

55. dakikada Kerem Kalafat'ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içindeki Thuram'ın yakın mesafeden vuruşunda kaleci Szumski, yakın direğe yönelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

59. dakikada Iğdır FK'da Efe Kaan Sıhlaroğlu, orta sahada Hrelja'ya yaptığı müdahale sonrası hakem Doğukan Yıldırım tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

63. dakikada Pendikspor'un kontra atağa çıkacağı pozisyonda Iğdır FK oyuncusu Felix Ohene, rakip ceza alanı önünde Taha Emre'ye yaptığı müdahale sonrası gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

81. dakikada Kerem'in sağ taraftan ortasında kaleci Szumski'nin uzaklaştırmadığı meşin yuvarlağı Efehan, altıpas içerisinde ağlara gönderdi. 3-0



Stat: Pendik

Hakemler: Doğukan Yıldırım, Kerem Kalkan, Demirhan Emir

Pendikspor: Emir Dadük, Kerem Kalafat, Taha Emre İnce (Berkay Sülüngöz dk. 67), Vinko Soldo, Samuel Abifade, Mesut Özdemir (Muhammed Kiprit dk. 87), Damir Hrelja (Emrah Başsan dk. 67), Bekir Karadeniz (Yekta Sönmez dk. 75), Hakan Yeşil (Onuralp Çakıroğlu dk. 75), Efehan Pekdemir, Thuram

Yedekler: Utku Yuvakuran, Ahmet Özkaya, Erdem Gökçe, Ismaila Manga, Jonson Clarke-Harris

Teknik Direktör: Murat Şahin

Iğdır FK: Jakub Szumski, Serkan Asan (Efe Kaan Sıhlaroğlu dk. 46), Arda Öztürk, Loic Kouagba, Soner Gönül (Leandro Bacuna dk. 58), Doğan Erdoğan, Felix Ohene, Gökcan Kaya, Giovanni Crociata (Moustapha Camara dk. 79), Serdar Gürler (Devran Şenyurt dk. 65), Arda Çolak (Dino Hotic dk. 46)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Baran Moğultay, Özder Özcan, Ahmet Köse, Leon Çalışkan

Teknik Direktör: Kenan Koçak

Goller: Bekir Karadeniz (dk. 12 ve 26), Efehan Pekdemir (dk. 81) (Pendikspor)

Kırmızı kartlar: Loic Kouagba (dk. 45), Efe Kaan Sıhlaroğlu (dk. 59), Felix Ohene (dk. 63) (Iğdır FK)

Sarı kartlar: Taha Emre İnce, Efehan Pekdemir (Pendikspor), Soner Gönül, Giovanni Crociata, Serdar Gürler, Jakub Szumski (Iğdır FK)



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