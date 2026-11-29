SORULAR

1- Galatasaray da Beşiktaş da zorlu bir Avrupa serüvenini geride bıraktı. İkisi de kazandı. Nasıl bir derbi maçı bekliyorsunuz?

2- Özellikle Beşiktaş, Batum'da çok yıpratıcı bir süreç yaşadı. Hem yolculuk zordu hem de orada olaylar çıktı. Bu durum performans olarak derbiye olumsuz yansır mı?

3- G.Saray'da Osimhen'in durumu daha netlik kazanmadı ama oynaması bekleniyor. Nijeryalı futbolcunun yokluğu G.Saray'ı etkiler mi yoksa artık sarı-kırmızılı takım buna alıştı mı?

4- İki takımdan nasıl bir performans bekliyorsunuz? Hocaların taktik savaşı nasıl olur?

5- Maça hakem olarak Oğuzhan Çakır atandı. VAR'daki isim önemli mi? Düşünceniz nedir?

FATİH DOĞAN

ZAFERİN ENERJİSİ KARTAL'I UÇURUR

1- Galatasaray da Beşiktaş da Avrupa'dan gelen rüzgârı arkasına alarak derbiye çıkıyor. Özellikle Beşiktaş'ın kaotik bir süreçten zaferle çıkması, Filistin'in özgürlüğüne vurgu yapıp bütün Türkiye'nin sempatisini kazanması yorgunluklarını unutturdu. G.Saray'ın salı günü maçını oynamış olması, Beşiktaş'tan 3 gün fazla dinlenmesi siyah-beyazlılar için dezavantaj olarak gözükse de son 1 haftada oluşan yüksek enerji bunu tolere edebilecek bir seviyeye ulaştı. Elimizde iki istatistik var. İlki; Beşiktaş evinde güçlü oynuyor ve kazanıyor, İtaliano ile rakiplerine sahayı dar ediyor. İkincisi; Beşiktaş'ın G.Saray ile Dolmabahçe'de oynadığı derbilerde 7'ye 2 üstünlüğü var. Bunlara baktığımızda seyircisini arkasına almış Beşiktaş, evinde derbinin favorisi gözüküyor. Oldu ya yorgunluk ağır basar, seyircinin desteğine rağmen Beşiktaş ritmini bulamazsa olası bir beraberlik ihtimali de var.

YIPRANMANIN ÜSTESİNDEN GELİR

2- Beşiktaş'ın tek olumsuz noktası, psikolojik ve fizyolojik yıpranma. G.Saray'ın salı gecesi evinde maç oynayıp evinde dinlendiği bir ortamda Beşiktaş cuma günü ancak İstanbul'a dönebildi. Hatta taraftarların, gazetecilerin hatta yöneticilerin bir kısmı da dün dönebildi. Beşiktaş'ın dezavantajı bu ama duruşundan dolayı Türkiye'nin sevgisini, saygısını kazanmış Beşiktaş'ın yüksek enerjiyle evinde bu olumsuzluğu lehine çevirebileceğine inanıyorum.

OSİMHEN DEĞİL VLAHOVİC KONUŞULUR

3- Osimhen'in yokluğu her zaman bir handikap. Osimhen'in oynayıp oynamayacağı ile ilgili değil, oynayınca ne yapacağıyla ilgileniyorum. Bu kadar ritminden uzak kalan bir futbolcunun, sahada 95 dakikalık yüksek tempoya nasıl cevap vereceği önemli. Bir tarafta formda Vlahovic, diğer tarafta sakatlıktan çıkmış Osimhen… Kıyaslama yaptığınızda ibre bu mevkide Beşiktaş'tan yana ağır basıyor.

İTALİANO İLK DAKİKADAN BASKI KURAR

4- Beşiktaş-Galatasaray derbilerinde genelde güzel performanslar izleriz. İtaliano seyircisi önünde ön alan baskısını, orta saha dinamizmi ile birleştirip ilk dakikadan itibaren rakip üzerinde baskı kurup goller bulmaya çalışacaktır. Burada Beşiktaş'ın önde bastığı anlarda savunma hattının nasıl bir performans sergileyeceği önemli. Orta saha ve hücumdaki gücüyle defans zafiyetlerindeki kademe sorunlarını doğru çözebilirse hayallerini gerçekleştirebilir. Rakibiyle arasındaki puan farkının takımı çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Tek sorun, orta saha ile savunma hattındaki problemleri aşmak olacak.

VAR'DAKİ HAKEM ADİL VE DENGELİ OLMALI

5- Hakemlerden çok VAR'daki hatalar maçlara tesir etmeye başladı. VAR'da yabancı olmasını bekliyorum. Adil ve dengeli olması lazım. Beşiktaş'ın bu konuda çok reaksiyonu var.



LEVENT TÜZEMEN

ASLAN RAKİBİNİ MAT ETMEYE HAZIR

1- Dört büyük kulübümüz de Avrupa'da büyük başarılara imza attı. G.Saray evinde, Beşiktaş, Trabzon ve F.Bahçe ise deplasmanda kazandılar. Beşiktaş-Galatasaray derbisi, yine keyifli bol pozisyonlu, mücadelesi yüksek, kazanma duygusu ön plana çıkacak bir maça sahne olacaktır. Beşiktaşlı taraftarlara Gürcü polisinin haince davranışı tüm Türkiye'nin bir anda kenetlenmesini sağladı. G.Saray gibi birçok kulüp Beşiktaş'a destek açıklamaları yaptı. Yunus, Abdülkerim, Barış ve Eren kulübün açıklamasını paylaşarak Beşiktaş'a destek oldu. Bu davranış, derbinin gerilimli geçmesini engelleyecektir.

BATUM MOTİVASYON SAĞLAR

2- Beşiktaş'ın Batum seyahati çok maceralı geçti. Oyuncular psikolojik olarak olaylardan çok fazla etkilenmediler, tam tersine maç içinde hırslanarak galip geldiler. Her yolculuğun ciddi bir yorgunluğu olur. Ancak iyi bir dinlenme toparlanma sağlar. Beşiktaşlı oyuncular, Batum'daki galibiyetin verdiği motivasyonla derbiye yine kazanmak üzerine çıkacaktır.

OSİMHEN'Lİ G.SARAY IŞILDIYOR

3- Osimhen'in oynamadığı maçlarda G.Saray kazanmasına rağmen hücum anlamında çok fazla zenginlik yaşamadı. Osimhen'li G.Saray, ışıldıyor. Atletik bir yapıya sahip Nijeryalı yıldızın rakip defansa uyguladığı ön alan baskısı çok kıymetli oluyor. Çünkü çevresindeki arkadaşları daha rahat ediyor. Osimhen'in yarattığı konfor alanında Barış-Yunus-Batrakov üçlüsü daha verimli oluyor. Osimhen oynarsa G.Saray derbiyi kazanma yolunda büyük bir avantaj yakalar.

BURUK SATRANÇ USTASI OLDU

4- İtaliano, Beşiktaş'ın tüm oyuncularını oynanan maçlarda kullanmaya özen gösterdi. Değişikliklerde bazen doğru, bazen hata yaptı ama oyuncuları hep rekabet içinde tuttu. Beşiktaş tempolu oynuyor, keyif veriyor. Oyuncular mücadeleden asla kaçmıyor. Okan hocanın bu sezon kendini fazlasıyla geliştirdiğine tanık oluyoruz. Aston Villa maçında Buruk, meslektaşı Unai Emery'yi resmen bir taktik savaşıyla yendi. Jakobs ve Eren'in önlü arkalı oynaması, muhteşem bir hamleydi. Deniz Gül'ün oyuna girme zamanlaması da hem doğruydu hem de galibiyeti getirdi. Okan Buruk'un Osimhen'li oyuna ve Osimhen'siz oyuna göre bir taktik belirlediğini son dönemde fazlasıyla gördük. Buruk-Emery satrancını bu kez Dolmabahçe'de Buruk-İtaliano satrancı olarak göreceğiz. Beşiktaş kaybetse de sezon sonuna kadar yarışın içinde olacaktır. Kimse puan farklarına bakıp G.Saray'ı şampiyon ilan etmesin. Çünkü ligin ikinci yarısında G.Saray'ın çok zorlu fikstürü olacak. G.Saray kazanırsa, bir puan avantajı elde eder. Beşiktaş kazanırsa hem moral bulur hem de puan farkını düşürür.

KOLTUKTA KALİTELİ VAR OLMALI

5- VAR'da görev yapacak hakem hem yabancı hem de çok kaliteli olmalıdır. TFF elini cebine atmalı ve iyi bir VAR hakemi getirmeli. Oğuzhan Çakır, genç ama öz güveni tamamlanmamış bir hakem. Oyuncu üzerinde ağırlığı yok, kararları da hep tartışılıyor. Dilerim Oğuzhan Çakır, iki takıma da zarar verecek düdükler çalmaz, oyuncuları ve tribünleri gerecek kararlara imza atmaz. İyi ve kaliteli bir VAR, Çakır'ın eksiklerini tamamlar.