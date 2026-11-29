Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Erzurumspor FK'yı konuk etti. Karşılaşma Chobani Stadyumu'nda oynandı.
Müsabakada Batuhan Kolak düdük çaldı. Batuhan Kolak'ın yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Esat Sancaktar üstlendi.
VAR'da Daniele Paterna, AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel görev aldı.
Fenerbahçe, Erzurumspor FK engelini 3-0'lık skorla geçti.
Sarı-lacivertlilerin gollerini 53. dakikada Oğuz Aydın, 57. dakikada Milan Skriniar ve 87. dakikada Mason Greenwood kaydetti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, derbi haftasında puanını 23'e yükseltti.
Erzurumspor FK ise mağlubiyetle birlikte 14 puanda kaldı.
Fenerbahçe - Erzurumspor FK: 3-0
Goller: 53' Oğuz Aydın, 57' Milan Skriniar, 87' Mason Greenwood
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sağdan kullanılan serbest atışta savunmanın uzaklaştırdığı meşin yuvarlak Levent Mercan'da kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleciden seken topa Muric ayak koydu, kaleci Ertuğrul yine gole izin vermedi. Dönen topu Skriniar tamamlamak istedi ancak top yan ağlarda kaldı.
25. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu kapan Oğuz Aydın'ın ceza sahasına ortasında Kerem Aktürkoğlu direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda kaleye giden meşin yuvarlak, Muric'e çarpıp auta çıktı.
40. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rodriguez, uzaktan sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı gitti.
41. dakikada Levent ile paslaşan Oğuz Aydın, soldan ceza sahasına ortaladı, savunmanın arasından iyi yükselen Muric'in kafa vuruşunda top, kale direğinin üstünden az farkla oyun alanını terk etti.
Maçın ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle sona erdi.
53. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Greenwood, ceza sahası dışındaki Oğuz Aydın'a pas verdi. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda top, kalecinin sağından filelerle buluştu: 1-0.
57. dakikada fark 2'ye çıktı. Soldan kazanılan korner atışında Greenwood, ceza sahası içine ortaladı. Kale sahası önünde savunmanın arasından iyi yükselen Skriniar'ın kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul'un müdahalesine rağmen top ağlara gitti: 2-0.
84. dakikada soldan kazanılan korner atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği top İrfan Can Kahveci'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.
88. dakikada sarı-lacivertliler, 3'üncü golünü kaydetti. Kendi yarı sahasında topla buluşan İrfan Can Kahveci, uzun pasla savunmanın arkasına hareketlenen Greenwood'u topla buluşturdu. Bu futbolcu iyi kontrolün ardından ceza sahasına girer girmez topa ayağının dışıyla sert vurdu ve takımını 3-0 öne geçirdi.
Müsabaka Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Shakhtar Donetsk maçının ilk 11'inde tek değişiklik yaparak takımını Erzurumspor FK karşısında sahaya sürdü.
Belözoğlu, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle maç kadrosundan çıkarılan Kojo Oppong'un yerine Levent Mercan'ı sahaya sürdü.
Kaleyi Ederson'a emanet eden Emre Belözoğlu, savunma hattını Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Orta saha ikilisinde İsmail Yüksek ve N'Golo Kante yer alırken sağ tarafta Oğuz Aydın, sağ kanatta ise Kerem Aktürkoğlu oynadı. On numara pozisyonunda Mason Greenwood görev yaptı. Belözoğlu'nun gol yollarındaki tercihi ise Vedat Muriqi oldu.
Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki futbolcusu Archie Brown, Galatasaray derbisinin ardından yaşanan olaylarda kırmızı kart görmüş ve 3 maç ceza almıştı. Göztepe, Çorum FK ve Kocaelispor maçlarında forma giyemeyen Brown, cezasını tamamladı.
Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun forma verdiği Archie Brown, Erzurumspor FK maçına ilk 11'de başladı. Brown, bu maçta stoper bölgesinde görev yaptı.
Sarı-lacivertli ekip, Erzurumspor FK maçında 3 futbolcusundan yararlanamadı. Sakatlığı süren Marco Asensio ve sakatlığını yeni atlatarak son antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Nathan Ake, bu maçın kadrosunda yer almadı. Kojo Oppong ise geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle maçta forma giyemedi.
Fenerbahçe ve Erzurumspor FK futbolcuları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında formalarının arkasında isimlerinin Türk İşaret Dili (TİD) parmak alfabesiyle gösterildiği özel tasarımlarla sahaya çıktı. Tasarımlar, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği'nin (İEEF) uzmanlık desteğiyle hazırlandı.
Karşılaşmada giyilecek özel tasarım formalar, maçın ardından futbolcular tarafından imzalanarak açık artırmaya çıkarılacak. Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışlanacak.
Fenerbahçe taraftarları, Erzurumspor FK maçı öncesinde Maraton Tribünü'nde Filistin'e destek pankartı açtı.
Pankartta 'The pain of Gaza is the shame of the world' ''Gazze'nin acısı, dünyanın utancıdır' ifadeleri yer aldı.