Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Shakhtar Donetsk maçının ilk 11'inde tek değişiklik yaparak takımını Erzurumspor FK karşısında sahaya sürdü.

Belözoğlu, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle maç kadrosundan çıkarılan Kojo Oppong'un yerine Levent Mercan'ı sahaya sürdü.

Kaleyi Ederson'a emanet eden Emre Belözoğlu, savunma hattını Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Orta saha ikilisinde İsmail Yüksek ve N'Golo Kante yer alırken sağ tarafta Oğuz Aydın, sağ kanatta ise Kerem Aktürkoğlu oynadı. On numara pozisyonunda Mason Greenwood görev yaptı. Belözoğlu'nun gol yollarındaki tercihi ise Vedat Muriqi oldu.