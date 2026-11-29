ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
Ligde 28 puanla lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak zirve yarışında yara almak istemiyor.
Teknik direktör Thomas Reis'in takımın başına getirilmesiyle ligde 7 maçını da kazanan Karadeniz ekibi, Göztepe maçında da galip gelmesi halinde 180 hafta sonra 8 maçlık galibiyet serisini yakalayacak.
Trabzonspor'da Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Aral Şimşir, Franculino Dju ve Ruslan Malinovskyi'nin sakatlıkları bulunuyor.